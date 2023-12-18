مفوضية الانتخابات: شارك في التصويت 6 ملايين ناخب بنسبة مشاركة 41%

شفق نيوز/ أصدرت المفوضية العليا للانتخابات يوم الاثنين جدولا تبين فيه أعداد المشاركين بالتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب الجدول؛ أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و 599 الفاً و 668 ناخبا، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق من يوم الاثنين، إغلاق صناديق الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية، في المحافظات الـ15 غير المنتظمة بإقليم، وذلك وسط نسب مشاركة متفاوتة وجملة خروق انتخابية وأمنية.

وأكدت المفوضية، في نبأ عاجل، إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 6:00 من مساء يوم الاثنين، في جميع المراكز الانتخابية الموزعة على 15 محافظة، باستثناء إقليم كوردستان.

وحتى منتصف النهار، أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد، أن نسبة التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية بلغت 17 بالمئة فقط.

وسجلت بغداد ومحافظات ديالى وبابل وكربلاء وذي قار والديوانية والمثنى والأنبار، نسبة مشاركة ضعيفة في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، حتى منتصف النهار.

وكان عضو مفوضية الانتخابات الأسبق سعد الراوي، قد أشّر وجود تلكؤات في بعض محطات الاقتراع، وأخبر وكالة شفق نيوز، بأن نسبة المشاركة لن تتجاوز نسب الدورات السابقة التي تتراوح عادة ما بين 25 إلى 35٪؜.