مفوضية الانتخابات: جميع أجهزة التصويت عادت للعمل بعد إصلاح خلل فني

شفق نيوز/ أوضح رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، جليل عدنان خلف، يوم الأحد، أن ما تعرضت له بعض أجهزة التصويت كان خللاً فنياً وليس تعطلاً عن العمل كما أشيع، مؤكداً أنها جميعاً تعمل الآن بسلاسة.

وقال خلف في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "ما حصل من خلل فني في بعض أجهزة التصويت كان قليلا جدا وبأعداد محدودة، وسببه أخطاء بشرية لا يتقبلها النظام الالكتروني الخاص بأجهزة التصويت".

وأكد أن "جميع الأجهزة تعمل الان ولا يوجد أي اعطال والخطة تسير وفق ما رُسم لها"، داعياً المواطنين الى "التوجه لمراكز الاقتراع والادلاء باصواتهم".

ومع انطلاق عملية التصويت العام في الانتخابات العراقية المبكرة، شهدت مراكزاً ومحطات انتخابية في عدد من المحافظات والمدن، خللاً في العمل مما أدى إلى عدم تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم جراء ذلك.

وكشف مراقبون للانتخابات في العراق، عن حدوث أعطال فنية توقف بأجهزة التصويت خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية في اربع محافظات وهي: الأنبار، وشمال العاصمة بغداد، وبابل، كركوك .

وأوضحوا هؤلاء بأحاديث متفرقة مع وكالة شفق نيوز، بأن "اول خرق بالعملية الانتخابية بالانبار، حدث في قضاء الفلوجة شرقي المحافظة، حيث حتى الآن وما يزال المركز الانتخابي بمدرسة السلام الإعدادية، مغلق، وتم منع مراقبي الكيانات من الدخول للمركز، لأسباب لا تزال مجهولة".

وأضافوا، بأن "الخرق الآخر حدث في مركز المغيرة بن شعبة في منطقة (الخمسة كيلو) التابعة لقضاء الرمادي مركز المحافظة، حيث مايزال المركز مغلقاً، مع أنه يشهد انتشار أمني حوله".

وتابعوا، بالقول "الخرق الأخير حتى الآن، حدث نتيجة تأخير فتح المراكز الانتخابية لغاية الساعة السابعة والنصف، في مركزي الأمجاد والسلام في منطقة الملعب بقضاء الرمادي".

كما واجه عدد من المواطنين منذ صباح اليوم عدم ظهور بصماتهم الانتخابية في عدد من المراكز بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز، بتسجيل 9 اعطال في محطات اقتراع بـ5 مراكز انتخابية بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، بتوقف محطة اقتراع بالكامل عن العمل في احد المراكز الانتخابية بقضاء الحي في محافظة الكوت.

وعلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في وقت سابق اليوم، على أنباء أفادت بوجود أعطال وتوقف محطات انتخابية في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية لديها فريق فني من موظفين فنيين مختصين من المفوضية ومن وزارة العلوم والتكنلوجيا ووزارة الاتصالات منتشرين في عموم ارجاء العراق لتصليح اي خلل فني قد يحدث".

وبينت الغلاي أن "هناك تواصلاً مباشراً من خلال 100 موظف فني متواجدين في المكتب الوطني يتواصلون مع كل مراكز الاقتراع لحل اي مشكلة قد تواجه موظفي الاقتراع بأجهزة التصويت".

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية، أن "المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق، لديها خطط بديلة ولديها اجهزة بديلة لاي جهاز قد يتعطل او يتوقف".