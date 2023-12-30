مفوضية الانتخابات تؤكد تسلَّمها 14 طعناً: مستمرون باستلامها حتى ظهر الغد

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، بأن الطعون التي استقبلتها كانت 14 طعناً ولا تزال تستقبل المزيد من الطعون حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، موضحة أن الهيئة القضائية ستبت بها بعد عشرة أيام من استلمها من المفوضية.

وقالت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لشفق نيوز، إنه "بحسب قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 فإن المفوضية تستقبل الطعون في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية أو من خلال مكاتب المحافظات الانتخابية لمدة ثلاثة ايام، وان يوم الاحد مع نهاية الدوام الرسمي تنتهي مرحلة استقبال الطعون".

وتابعت :"بعد ذلك تقوم مفوضية الانتخابات بإعداد لائحة جوابية خلال سبعة ايام يجب ان تنتهي اللائحة بكل الطعون وترفعها إلى الهيئة القضائية وبالتالي أن الهيئة تقوم بمراجعة اللائحة وعليها البت بالطعون خلال عشرة ايام، وان قرار الهيئة القضائية غير قابل للطعن".

ولفتت غلاي إلى أن "عدد الطعون التي تسلمتها المفوضية منذ يوم الجمعة هو أول أيام الطعون 14 طعناً، ولا تزال المفوضية تستقبل الطعون في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية على مدى ثلاثة أيام، ولا توجد طعون حمراء او خضراء إنما هذه شكاوى وليست في الطعون".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أول أمس الخميس، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية 2023، فيما حددت أسماء الفائزين.

وباشرت المفوضية، بتسلّم الطعون من اليوم ولغاية يوم الأحد المقبل. والطعون ستنظر بها الهيئة القضائية للانتخابات بشكل دقيق وخلال 10 ايام، وبعد النظر بالطعون هناك 15 يوما لمجلس المفوضين من أجل المصادقة على النتائج النهائية، وفقاً لإعلام المفوضية.