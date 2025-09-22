مفوضية الانتخابات تُغرّم مرشحاً لمخالفته الضوابط في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، قراراً بفرض غرامة مالية على أحد مرشحي التحالف العربي في محافظة كركوك، بعد ثبوت مخالفته للأنظمة والتعليمات الانتخابية.

وقررت المفوضية بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "فرض غرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار على المرشح خالد حمد علاوي شهاب المفرجي، عن قائمة التحالف العربي في كركوك، استناداً إلى المادة 5/ثالثاً من نظام الشكاوى والطعون رقم 10 لسنة 2023، وبحسب التفاصيل الواردة في مذكرة الأمانة العامة لمجلس المفوضين وقسم الشكاوى والطعون".

وأضافت أن "الإدارة الانتخابية مُكلّفة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار"، مشيرة إلى أنه "سيتم نشر تفاصيله في الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية".

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الشكاوى والطعون الانتخابية التي تنظر فيها المفوضية، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية والتزام المرشحين بالضوابط القانونية.