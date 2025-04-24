مفوضية الانتخابات توضح موقفها: لم يصلنا أي مقترح لتعديل القانون

شفق نيوز/ أكدت مساعد المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يوم الخميس، أن المفوضية لم تتسلم أي مقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات حتى الآن.

وقالت نبراس أبو سودة، لوكالة شفق نيوز، إن المفوضية تعمل وفق القانون النافذ حالياً، وهو التعديل الثالث رقم 12 لسنة 2018، موضحة أن جميع الإجراءات والاستعدادات تجري على أساس هذا القانون.

وأضافت أنه في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على القانون، سيتم إبلاغ المفوضية رسمياً عبر الطرق المعتمدة، وحينها ستقوم المفوضية بدراسة الأمر وإعلان موقفها من إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه.

وجاء توضيح المفوضية رداً على حديث زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، خلال مشاركته في ملتقى سين للحوار، حيث أشار إلى أن المفوضية تؤكد حاجتها إلى ستة أشهر قبل إجراء الانتخابات، وأي تعديل قد يؤثر على موعدها.

وقال الحكيم ايضا، "نحن نريد قانون انتخابات عادل ومنصف يعطي كل جهة سياسية حقها ويحقق استقرار الأوضاع"، مضيفاً أن القانون الحالي يُعد منصفاً.

وشدد الحكيم على أن تعديل قانون الانتخابات ينبغي أن يتم بالتفاهم وليس بمبدأ النصف + واحد، لافتاً إلى أن القوى التي لديها ملاحظات على القانون لا تشكل أغلبية واضحة تُمكّنها من تعديله".