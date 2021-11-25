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مفوضية الانتخابات تنهي إعادة عد وفرز آخر المحطات المطعون بها: مطابقة 100%

Category: سیاسة

Date: 2021-11-25T10:42:46+0000
مفوضية الانتخابات تنهي إعادة عد وفرز آخر المحطات المطعون بها: مطابقة 100%

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، انهاء جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، بناء على طلب لقوى معترضة على النتائج الأولية.

وذكرت المفوضية في بيان، أنها أنهت اليوم الخميس آخر المحطات لمحطات محافظة نينوى، بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وذكرت أن نتيجة العد والفرز اليدوي الجارية كانت متطابقة مع نتائج العد والفرز الالكتروني بنسبة 100%، وعرضت اللجنة المشكلة تقاريرها المرفوعة على مجلس المفوضين والذي أوصى بإرسال النتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات.

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