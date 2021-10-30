مفوضية الانتخابات تنهي العد والفرز اليدوي لمحطات اقتراع مطعون بنتائجها في الكرخ

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، عن تطابق نتائج محطات الاقتراع المطعون بها في جانب الكرخ من بغداد، بنسبة 100%.

وذكرت المفوضية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنها انتهت من عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في جانب الكرخ، وجاء نتائجها مطابقة بنسبة 100%.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ميسان وديالى وجانب الرصافة من بغداد.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك كان بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين"، مضيفة انها "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحافظتي ميسان وديالى والرصافة إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".