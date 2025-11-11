مفوضية الانتخابات تنفي السماح لحاملي البطاقات القديمة بالتصويت

شفق نيوز- بغداد

نفى رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن السماح لحاملي بطاقات الناخب القديمة بالتصويت مع إحضار بعض المستمسكات الرسمية، واصفًا إياها بأنها "غير صحيحة إطلاقًا".

وأوضح جميل لوكالة شفق نيوز، أن "التصويت مُخصّص حصريًا لحاملي البطاقات الانتخابية المحدثة وفق نظام البايومتري، بينما البطاقات القديمة متوقفة تمامًا عن العمل منذ انتخابات عام 2021".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.