مفوضية الانتخابات تنفي استقالة رئيسها بعد قرار الصدر وتعلق على موعد الاقتراع

شفق نيوز/ نفت مفوضية الانتخابات، يوم الخميس، استقالة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، وذلك بعد ساعات من قرار لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بمقاطعة الانتخابات وسحب دعمه من الحكومة الحالية والمقبلة.

والقاضي جليل عدنان تم ترشيحه رئيسًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بناء على ترشيح من التيار الصدري، وفق مصادر مطلعة، نتيجة تقسيم المناصب بين الأطراف السياسية.

وقالت المفوضية في بيان، "يؤكد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين التزامهم بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول ٢٠٢١".

وقال الصدر خلال إعلانه مقاطعة الانتخابات، "إن ما يحدث في العراق مخطط لإذلال الشعب، معلنا التوقف عن دعم كل من يدعي الانتماء له ولتياره في الحكومة الحالية والمقبلة".

وفازت كتلة (سائرون) التي يتزعمها الصدر بالانتخابات البرلمانية عام 2018، وحصلت على 54 مقعدا.

وكان الصدر أعلن السعي لحصول كتلته "الصدرية" على رئاسة الحكومة المقبلة.

لكن، وبعد قرار المقاطعة، أبلغت الهيئة السياسية للتيار الصدري وكالة شفق نيوز، "أن جميع مرشحي الكتلة الصدرية في بغداد والمحافظات ابلغوها بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في تشرين الأول المقبل وهي موعد مبكر، ذهبت إليه الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي بعد احتجاجات واسعة.