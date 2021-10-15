مفوضية الانتخابات تنشر توضيحاً بشأن نتائج العد والفرز اليدوي

شفق نيوز/ أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، توضيحا بشأن نتائج العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي.

وكانت المفوضية قد أعلنت نتائج أولية لـ٩٤ بالمئة من أصوات الناخبين بعد يوم من إغلاق صناديق الاقتراع، فيما باشرت بالعد والفرز اليدوي للأصوات المتبقية في المحطات التي واجهت مشاكل فنية في الأجهزة الالكترونية.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "النتائج الواردة حالياً في التقارير المعلنة على موقعنا الالكتروني هي ما وردنا من مركز العد والفرز المركزي في قاعة الشرف (الجندي المجهول)" بالعاصمة بغداد.

وأضافت، "لم يتم إدخال هذه النتائج مع النتائج الأولية المعلنة مسبقاً بتاريخ 11 \ 10 \ 2021"، مردفة "سيتم جمع النتائج الواردة مع النتائج الأولية حال الانتهاء من ادخالها في المكتب الوطني والإعلان عنها كاملة".

ووفق النتائج الأولية، فإن "الكتلة الصدرية" حلت أولا برصيد 73 مقعدا، وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.