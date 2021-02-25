مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين

شفق نيوز/ قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس واعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرروا في اجتماعهم المنعقد اليوم بحضور (امير اراين )رئيس فريق المساعدة الانتخابية (UNAMI) عبر الدائرة الالكترونية تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 1/ 5 / 2021 ، وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17 / 4 / 2021".

وأضافت أن "هذه المواعيد تعد مواعيد نهائية لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين يتعذر معها التمديد مطلقا لاسباب فنية".