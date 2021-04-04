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تمديد جديد لتحديث سجل الناخبين في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-04-04T07:05:56+0000
تمديد جديد لتحديث سجل الناخبين في العراق

شفق نيوز/ مددت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق تحديث سجلات الناخبين في مراكز لغاية منتصف شهر نيسان الجاري.

وقال عبد الرزاق مشير مدير مكتب أربيل لمفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن مراكز تحديث السجلات ستكون مفتوحة حتى في أيام العطل الرسمية ولغاية 15 من الشهر الجاري.

وأضاف أنه حاليا يوجد 53 مركزا في اربيل بالاضافة الى الفرق الجوالة.

كما نوه مشير إلى أن  قرابة 40 ألف بطاقة جديدة أُرسلت إلينا وبعد أيام قليلة سنبدأ بتوزيعها وبامكان المواطنين مراجعة مراكز التحديث لتسلم بطاقاتهم.

وصوت مجلس الوزراء بالاجماع في جلسته التي عقدها، في مطلع العام 2021، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

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