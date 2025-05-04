مفوضية الانتخابات تمدد تسجيل التحالفات لمنتصف الشهر الجاري

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الأحد، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية.

وقالت المفوضية في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 آيار/ مايو الجاري".

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء.

كما سبق لمفوضية الانتخابات، وان مددت فترة تحديث سجل الناخبين لمدة شهر، بداية من الشهر الجاري.