مفوضية الانتخابات تلمح لإمكانية تأجيل الإقتراع المبكر إلى أيلول المقبل

شفق نيوز/ قالت مفوضية الانتخابات في العراق، إنها مستعدة لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في إطار موعدها المحدد في حزيران المقبل أو في موعد لا يتجاوز شهر أيلول المقبل.
جاء ذلك في بيان للمفوضية عقب اجتماع مع الرئاسات العراق الثلاث بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت.
عرض رئيس وأعضاء مجلس المفوضين خلال الاجتماع، الجدول العملياتي الفني والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، وتم مناقشة المواعيد المحددة لعملية تحديث سجل الناخبين التي انطلقت في ٢٠٢١/١/٢، واستمرار عمليتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، وأيضاً المدد المحددة لتشكيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين.
وناقش المجتمعون التحديات التي ترافق الموعد المذكور وضرورة إفساح المجال للأحزاب والتحالفات والمرشحين من أجل التحالف والتي بدأت بتاريخ ٢٠٢١/١/٩، وتنتهي عند٢٠٢١/١/١٦، كما نوقشت السبل التي يمكنها أن تسهم في زيادة نسبة التسجيل البايومتري. وبحسب توجيه رئيس الوزراء بضرورة تمديد فترة التسجيل شهرين آخرين بدءً من شهر شباط.
وفي الاجتماع، أعلنت المفوضية، أنها برغم التحديات الصحية والاقتصادية التي أثرت على استقرارها الوظيفي، فهي على استعداد كامل من الناحية الفنية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية في ٦/٦ /٢٠٢١، أو في أي موعد آخر؛ لإعطاء فرصة أكبر لتسجيل التحالفات والمرشحين وتسجيل الناخبين كافة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، على أن لا يتجاوز ذلك شهر أيلول المقبل، مع تأكيد المفوضية على أهمية استكمال المتطلبات اللازمة لإنجاح الانتخابات، وهي قانون المحكمة الاتحادية، وتأمين حماية الانتخابات.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، فقد خرج اجتماع رئاسات العراق وبعثة "يونامي" يوم الخميس بتوصية لحل مجلس النواب نفسه وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية وتقديم الدعم الكامل للمفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات المبكرة في وقتها المقرر.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.