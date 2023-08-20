إلغاء التسلسل "56" من أرقام قوائم الانتخابات المحلية بالعراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت إلغاء تسلسل (56) من أرقام القوائم الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات لارتباطه بمادة النصب و الاحتيال وفق قانون العقوبات العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ اتخاذ هذا القرار لمنع استهداف القائمة الذي تحمل هذا الرقم لما يُثيره من السخرية والازدراء بين المجتمع العراقي لما يحمل من دلالات النصب والاحتيال.

وفي تأريخ 13 /آب/2023 ؛ قرر مجلس المفوضين فيها غلق مدة استقبال قوائم المرشحين المنفردة في 13/آب /2023 ، وتمديد مدة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب السياسية المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات 2023 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 20/ آب/2023.

كما قرر المجلس استئناف عملية التسجيل البايومتري لمدة خمسة أيام إضافية لغاية 20/ آب/2023 في المحافظات الـ15 غير المنتظمة في إقليم؛ لفسح مجال أوسع لتسجيل بيانات الناخبين وتحديثها ، فضلًا عن قرار تمديد مدة تحديث سجل الناخبين في محافظات إقليم كوردستان – العراق لمدة شهر واحد استعدادًا لانتخاب برلمان إقليم كوردستان في 25/ شباط/2024.

وحدد مجلس الوزراء العراقي، في شهر حزيران الماضي، الـ18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات للعام 2023.