مفوضية الانتخابات تلغي ترشيح "سامر جيرمني" وتحدد بديل صفاء المشهداني (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، إلغاء المصادقة على المرشح المثير للجدل عن محافظة واسط "سامر جيرمني"، مع تحديد المرشح البديل لعضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني.

ووفقاً لوثائق صادر عن مجلس المفوضين حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن المجلس قرر "إلغاء المصادقة على المرشح سامر ميثم هادي طاهر ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية تسلسل 207 في محافظة واسط، المعروف بــ(سامر جيرمني) لمخالفته أحكام المادة (ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل التي اشترطت توفر حسن السيرة والسلوك في المرشح وتكليف دائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات بحجب الأصوات التي قد يحصل عليها اثناء عملية الاقتراع وكذلك اصواته ضمن القائمة التي رشح من ضمنها".

كما قرر مجلس المفوضين، المصادقة على ما ورد في المطالعة المشتركة بين الدائرة القانونية ودائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات المعطوفة على مذكرة شعبة إدارة وتبويب النتائج المتضمنة ان المرشح البديل للمتوفي صفاء حسين ياسين عبد الله المشهداني/ عضو مجلس محافظة بغداد، هو ياسر عبد اللطيف صالح نجم ضمن القائمة ذاتها (تحالف السيادة) عن محافظة بغداد بالتسلسل 6 وبعدد أصوات 3172، وفقاً للوثائق ذاتها.

كما تضمنت قرارات المجلس، رد 6 شكاوى تتعلّق بعدد من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، لأسباب مختلفة.