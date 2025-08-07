مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على 6 تحالفات وتستبعد مرشحاً عن المقعد الفيلي

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يوم الخميس، إلغاء المصادقة على ستة تحالفات سياسية (الرماح، الضمير العراقي، ائتلاف شموخ البصرة، استحقاق ديالى، مدينتي، والائتلاف الفيلي العراقي).

كما صادق مجلس المفوضين في مجموعة قرارات أصدرتها المفوضية وتنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، على توصية لجنة تدقيق أهلية المرشحين للانتخابات المتضمنة استبعاد (قاسم القطبي) مرشح فرد عن المقعد الفيلي في محافظة واسط لمخالفته نص المادة (7/ ثالثاً) من قانون الانتخابات.