سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مفوضية الانتخابات تكشف نسب توزيع بطاقات الناخبين والمحافظات الأعلى والأدنى

Category: سیاسة

Date: 2021-09-12T12:19:26+0000
مفوضية الانتخابات تكشف نسب توزيع بطاقات الناخبين والمحافظات الأعلى والأدنى

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الاحد، ان ما يقارب 70% من البطاقات الانتخابية تم تسلمها من قبل الناخبين في عموم العراق، مبينة المحافظات الأعلى تحديثاً للسجلات الانتخابية.

وقالت مساعدة المتحدث باسم المفوضية، نبراس ابو سودة، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد البطاقات الانتخابية التي تم توزيعها على الناخبين بلغ نحو 70% من عدد من يحق لهم الاقتراع، في عموم محافظات العراق".

واشارت الى ان "نسب التوزيع متفاوتة بين محافظة واخرى، حيث سجلت محافظة واسط أقل نسبة توزيع، في حين كانت محافظة نينوى في صدارة المحافظات التي تسلم مواطنوها بطاقاتهم".

وبينت أبو سودة، أن "نسبة استلام البطاقات من قبل القوات الامنية بمختلف صنوفها بلغت نحو 80%"، مؤكدة أن "في نينوى تم توزيع البطاقات على العسكريين بالكامل، فيما بلغت محافظة النجف أقل نسبة من التوزيع على العسكريين".

وفي الثامن من شهر ايلول الجاري، أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى، عن إقبال واسع من قبل المواطنين لتحديث سجلاتهم استعداداً للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع.

وقال مسؤول اعلام مكتب المفوضية، سفيان المشهداني، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد البطاقات البيومترية التي جرى تحديثها في الآونة الأخيرة بلغ مليوناً و700 ألف بطاقة، أي ما يعادل نحو 70% من أعداد من يحق لهم التصويت في عموم المحافظة".

واكد ان "هناك اقبالا واسعا من قبل المواطنين على مراكز تحديث البيانات في الأيام القليلة الماضية، بعد أن تأكد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهو العاشر من الشهر المقبل".

related

محكمة التمييز تصدر قراراً غير قابل للطعن باستبعاد "ابو مازن" من الانتخابات

Date: 2020-12-14 10:50:51
محكمة التمييز تصدر قراراً غير قابل للطعن باستبعاد "ابو مازن" من الانتخابات

مفوضية الانتخابات تقرر عدم إجراء اقتراع العراقيين في الخارج

Date: 2021-03-23 09:37:37
مفوضية الانتخابات تقرر عدم إجراء اقتراع العراقيين في الخارج

مقترح لتولي "يونامي" مفوضية الانتخابات في العراق وتزايد المطالبات بتشريع قانونها

Date: 2019-11-22 18:31:26
مقترح لتولي "يونامي" مفوضية الانتخابات في العراق وتزايد المطالبات بتشريع قانونها

مالية البرلمان تخصص 133 مليار دينار لتمويل الإنتخابات العراقية

Date: 2020-12-16 17:07:55
مالية البرلمان تخصص 133 مليار دينار لتمويل الإنتخابات العراقية

مفوضية حقوق الإنسان تدعو لتمديد مدة تحديث بطاقة الناخب

Date: 2021-05-01 12:14:47
مفوضية حقوق الإنسان تدعو لتمديد مدة تحديث بطاقة الناخب

كاشفاً تفاصيل مثيرة.. فرج الحيدري: حلّ المفوضية يجعل اجراء انتخابات مبكرة مستحيلاً

Date: 2019-12-18 19:00:52
كاشفاً تفاصيل مثيرة.. فرج الحيدري: حلّ المفوضية يجعل اجراء انتخابات مبكرة مستحيلاً

مفوضية الانتخابات تلمح لإمكانية تأجيل الإقتراع المبكر إلى أيلول المقبل

Date: 2021-01-15 05:03:10
مفوضية الانتخابات تلمح لإمكانية تأجيل الإقتراع المبكر إلى أيلول المقبل

المثنى.. 82 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد نيابية في الانتخابات المقبلة

Date: 2021-05-03 09:48:10
المثنى.. 82 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد نيابية في الانتخابات المقبلة