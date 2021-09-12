مفوضية الانتخابات تكشف نسب توزيع بطاقات الناخبين والمحافظات الأعلى والأدنى

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الاحد، ان ما يقارب 70% من البطاقات الانتخابية تم تسلمها من قبل الناخبين في عموم العراق، مبينة المحافظات الأعلى تحديثاً للسجلات الانتخابية.

وقالت مساعدة المتحدث باسم المفوضية، نبراس ابو سودة، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد البطاقات الانتخابية التي تم توزيعها على الناخبين بلغ نحو 70% من عدد من يحق لهم الاقتراع، في عموم محافظات العراق".

واشارت الى ان "نسب التوزيع متفاوتة بين محافظة واخرى، حيث سجلت محافظة واسط أقل نسبة توزيع، في حين كانت محافظة نينوى في صدارة المحافظات التي تسلم مواطنوها بطاقاتهم".

وبينت أبو سودة، أن "نسبة استلام البطاقات من قبل القوات الامنية بمختلف صنوفها بلغت نحو 80%"، مؤكدة أن "في نينوى تم توزيع البطاقات على العسكريين بالكامل، فيما بلغت محافظة النجف أقل نسبة من التوزيع على العسكريين".

وفي الثامن من شهر ايلول الجاري، أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى، عن إقبال واسع من قبل المواطنين لتحديث سجلاتهم استعداداً للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع.

وقال مسؤول اعلام مكتب المفوضية، سفيان المشهداني، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد البطاقات البيومترية التي جرى تحديثها في الآونة الأخيرة بلغ مليوناً و700 ألف بطاقة، أي ما يعادل نحو 70% من أعداد من يحق لهم التصويت في عموم المحافظة".

واكد ان "هناك اقبالا واسعا من قبل المواطنين على مراكز تحديث البيانات في الأيام القليلة الماضية، بعد أن تأكد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهو العاشر من الشهر المقبل".