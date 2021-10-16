سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مفوضية الانتخابات تكشف نسب انجاز عمليات العد اليدوي والشكاوى بجميع الوانها

Category: سیاسة

Date: 2021-10-16T10:31:08+0000
مفوضية الانتخابات تكشف نسب انجاز عمليات العد اليدوي والشكاوى بجميع الوانها

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن نسب الانجاز بعمليات الفرز اليدوي في المحطات المحجوزة والشكاوى "الصفراء والخضراء والحمراء".

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انجزت 95 ‎%‎ من العد والفرز اليدوي في المحطات المحجوزة"، مبينة أن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت متطابقة مع النتائج الالكترونية".

وبين جميل أن "عدد الشكاوى الكلي بلغ 356 شكوى، اثنتان منها حمراء"، مشيراً إلى "إنجاز قرابة 85 ‎%‎ من الشكاوى الصفراء والخضراء والحمراء".

وأوضح أن تلك العمليات تمت بوجود مراقبي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين"، مؤكداً أن "قرارات ستصدر من قبل مجلس المفوضية، خلال الأيام القليلة القادمة".

واثار اعلان نتائج الانتخابات الاولية في العراق شكوكاً وسجالات سياسية وشعبية لعدم استكمال العد والفرز والمشاكل الفنية في الاقمار الصناعية التي تسببت بتأخر وصول النتائج من المحافظات الى المفوضية الانتخابات في بغداد.

related

مستشار حكومي: المفوضية تحتاج إلى 400 ألف موظف اقتراع يوم الانتخابات

Date: 2021-07-24 13:37:47
مستشار حكومي: المفوضية تحتاج إلى 400 ألف موظف اقتراع يوم الانتخابات

لجنة برلمانية: ضغوط سياسية تمارس على المفوضية لاختيار مديرين متحزبين

Date: 2021-01-21 14:03:07
لجنة برلمانية: ضغوط سياسية تمارس على المفوضية لاختيار مديرين متحزبين

المفوضية تتحدث عن "مكافأة" لـ3 ملايين ناخب لدفعهم على استلام بطاقاتهم

Date: 2021-09-26 18:59:18
المفوضية تتحدث عن "مكافأة" لـ3 ملايين ناخب لدفعهم على استلام بطاقاتهم

المفوضية: خطة محكمة لنقل صناديق الاقتراع بواسطة الطائرات

Date: 2021-10-10 15:22:08
المفوضية: خطة محكمة لنقل صناديق الاقتراع بواسطة الطائرات

لجنة نيابية تشدد على تعديل قانون الانتخابات تجنبا لتأجيلها أو تزويرها

Date: 2021-05-20 08:02:50
لجنة نيابية تشدد على تعديل قانون الانتخابات تجنبا لتأجيلها أو تزويرها

المفوضية تجري أول جولة ميدانية للتواصل مع الناخبين قبيل انتخابات تشرين

Date: 2021-07-26 06:42:56
المفوضية تجري أول جولة ميدانية للتواصل مع الناخبين قبيل انتخابات تشرين

بلاسخارت: حكومة العراق طلبت من مجلس الأمن الدولي حماية الانتخابات وننتظر ردهم

Date: 2021-01-28 12:47:00
بلاسخارت: حكومة العراق طلبت من مجلس الأمن الدولي حماية الانتخابات وننتظر ردهم

المفوضية توضح آلية اقتراع المرضى وكبار السن والعجزة والمكفوفين

Date: 2021-09-28 15:16:47
المفوضية توضح آلية اقتراع المرضى وكبار السن والعجزة والمكفوفين