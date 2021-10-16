مفوضية الانتخابات تكشف نسب انجاز عمليات العد اليدوي والشكاوى بجميع الوانها

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن نسب الانجاز بعمليات الفرز اليدوي في المحطات المحجوزة والشكاوى "الصفراء والخضراء والحمراء".

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انجزت 95 ‎%‎ من العد والفرز اليدوي في المحطات المحجوزة"، مبينة أن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت متطابقة مع النتائج الالكترونية".

وبين جميل أن "عدد الشكاوى الكلي بلغ 356 شكوى، اثنتان منها حمراء"، مشيراً إلى "إنجاز قرابة 85 ‎%‎ من الشكاوى الصفراء والخضراء والحمراء".

وأوضح أن تلك العمليات تمت بوجود مراقبي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين"، مؤكداً أن "قرارات ستصدر من قبل مجلس المفوضية، خلال الأيام القليلة القادمة".

واثار اعلان نتائج الانتخابات الاولية في العراق شكوكاً وسجالات سياسية وشعبية لعدم استكمال العد والفرز والمشاكل الفنية في الاقمار الصناعية التي تسببت بتأخر وصول النتائج من المحافظات الى المفوضية الانتخابات في بغداد.