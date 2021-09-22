مفوضية الانتخابات تكشف لوكالة شفق نيوز موعد اعلان نتائج التصويت الخاص والعام

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، عن موعد اعلان نتائج التصويت الخاص والعام للانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، ان "التصويت الخاص للقوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون سيجري يوم ٨ تشرين الاول المقبل ونتائجه ستعلن بعد اجراء التصويت العام بـ 24 ساعة، وهذا الأمر نفسه سيتم اتخاذه في التصويت العام".

وأفصحت بأن "التصويت يوم الاقتراع سيبدأ الساعة السابعة صباحا وينتهى وتُغلق الصناديق في الساعة السادسة مساء الكترونيا ولا مجال للتمديد".

وأضافت الغلاي ان "الربط بين اجهزة التحقق واجهزة تسريع النتائج واجهزة RTS داخل المحطة الواحدة سيكون عن طريق الكيبل في حين سيكون نقل النتائج من المحطات والمراكز الانتخابية الى المركز الوطني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سيكون عبر جهاز الثريا، كما ان نقل صناديق الاقتراع ستكون من مسؤولية اللجنة الامنية العليا للانتخابات".