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مفوضية الانتخابات تكشف لشفق نيوز تفاصيل التصويت الخاص

Category: سیاسة

Date: 2021-09-18T10:48:53+0000
مفوضية الانتخابات تكشف لشفق نيوز تفاصيل التصويت الخاص

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن تفاصيل التصويت الخاص، للانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، ان "التصويت الخاص للأجهزة الامنية والنازحين ونزلاء السجون، سيجري يوم 8 تشرين الاول، عن طريق البطاقة البايومترية حصرا".

وبينت انه "سيتم فتح 2584 محطة خاصة للقوات المسلحة في مقرات الوحدات العسكرية والامنية في عموم مناطق البلاد، و309 محطات خاصة بالنازحين، و7 محطات لنزلاء السجون في خمس محافظات، وهي دهوك، وواسط، والمثنى، وميسان، والسليمانية".

واضافت ان "المشمولين بالتصويت من نزلاء السجون هم من مدة محكوميته اقل من خمس سنوات فقط ، كما ان ورقة الاقتراع الخاص تختلف عن ورقة التصويت العام، كما ان بطاقاتهم الالكترونية تختلف عن بطاقة المواطن العادي، لوجود رمز خاص بها، وتشمل جميع المحطات".

واشارت الغلاي الى انه "سيكون في كل محطة اقتراع دليل يساعد الناخب في البحث عن محافظته والتصويت ضمن دائرته الانتخابية بحسب موقعه الجغرافي المعلوم لدى المفوضية واجهزتها، كما انه بعد انتهاء الناخب في التصويت الخاص تغلق بطاقته الانتخابية ولا يسمح له بالتصويت مرة اخرى".

وتابعت انه "على ناخبي التصويت الخاص من القوات المسلحة والمؤسسات الامنية من المنتسبين الجدد تحديداً منذ 2018 والذين هم مسجلين بايومتريا، عليهم مراجعة مركز التسجيل لغرض تسلم بطاقاتهم البايومترية الخاصة بالقوات المسلحة والتي تحمل الرمز (50)، وعليهم مراجعة مراكز التسجيل الخاص بهم لاستلام البطاقة الجديدة وتسليم السابقة".

واختتمت المتحدثة باسم المفوضية حديثها بالقول، انه "بالنسبة للذين كانوا منتسبين في القوات الأمنية وقد احيلوا للتقاعد او خرجوا من المؤسسة الأمنية والعسكرية، فهم مسجلين بايومتريا ولديهم بطاقات، فعليهم مراجعة مراكز التسجيل الخاصة بهم، لغرض استلام بطاقاتهم كونهم تحولوا من التصويت الخاص الى التصويت العام".

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