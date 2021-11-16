مفوضية الانتخابات تكشف عن موعد حسم الطعون من قبل الهيئة القضائية

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، عن موعد حسم كافة الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات المبكرة من قبل الهيئة القضائية.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الخميس المقبل يفترض أن يكون آخر موعد للهيئة القضائية لإعلان النتائج منذ تسلمها آخر طعن، وما يصدر عنها من قرارات سيكون باتاً للمفوضية وإلى الذين قدموا الطعون على النتائج".

وبين جميل أنه "بعد حسم كافة الطعون من قبل الهيئة القضائية، بعدها سوف تعلن المفوضية النتائج النهائية"، مبيناً أن "المفوضية متوقفة على قرارات الهيئة القضائية".

وأوضح أن "الهيئة قادرة على إنجاز مهامها خلال هذه الفترة، وسيكون اخر موعد لها لحسم الطعون هو الخميس المقبل".

وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم أمس الاثنين، عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي صدر قراراً بشأنها من قبل الهيئة القضائية والتي تبلغ عددها 108 محطات.