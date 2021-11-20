مفوضية الانتخابات تكشف سبب إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن سبب إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جليل، لوكالة شفق نيوز، إن "إلغاء نتائج بعض محطات ومراكز الاقتراع استند لما تراه الهيئة القضائية وفق القانون، ولم تلغها بسبب التزوير كون أن العملية جرت وفق إجراءات فنية، ومن يعتقد أن إلغاء نتائج المحطات جاء بسبب التزوير فهو مخطئ".

وأضاف ان "إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة لبعض محطات الاقتراع التي اعتمدتها الجهات القضائية جاءت بسبب تكرار البصمة أو عطل الأجهزة، بينما إجراء المفوضية إذا حدث أي خلل بالأجهزة يعالج وفق إجراءات فنية محددة، لكن ما يصدر من الهيئة القضائية هو ملزم التطبيق".

وكانت الهيئة القضائية قد اعلنت فوز ثمانية مرشحين من القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات بعد تدقيقها لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ويوم أمس الجمعة، أثنت اللجنةُ التنسيقيةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخابات على قرار القضاء العراقي بعد حكمه بفوز ثمانية مرشحين من القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات.

وقالت اللجنة في بيان، إن "ما أثبتتهُ اللجنةُ القضائيةُ حولَ عدمِ كفاءةِ أجهزةِ تسريعِ النتائجِ في دعوى لأحدِ مرشحيكُمْ من المغبونِ حقُّهم، فكانَ موقفُ القضاءِ العراقيّ مشرفاً وشجاعاً باسترجاعِ الحقِ وإعادةِ الأمورِ إلى نصابِها، وكذا الحالُ بالنسبةِ لسبعةِ مرشحينَ آخرينَ في دوائرَ مختلفةٍ من محافظاتِ البلاد حصلَ معهم ذاتُ الشيء".