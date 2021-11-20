سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مفوضية الانتخابات تكشف سبب إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع

Category: سیاسة

Date: 2021-11-20T07:18:31+0000
مفوضية الانتخابات تكشف سبب إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن سبب إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جليل، لوكالة شفق نيوز، إن "إلغاء نتائج بعض محطات ومراكز الاقتراع استند لما تراه الهيئة القضائية وفق القانون، ولم تلغها بسبب التزوير كون أن العملية جرت وفق إجراءات فنية، ومن يعتقد أن إلغاء نتائج المحطات جاء بسبب التزوير فهو مخطئ".

وأضاف ان "إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة لبعض محطات الاقتراع التي اعتمدتها الجهات القضائية جاءت بسبب تكرار البصمة أو عطل الأجهزة، بينما إجراء المفوضية إذا حدث أي خلل بالأجهزة يعالج وفق إجراءات فنية محددة، لكن ما يصدر من الهيئة القضائية هو ملزم التطبيق".

وكانت الهيئة القضائية قد اعلنت فوز ثمانية مرشحين من القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات بعد تدقيقها لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ويوم أمس الجمعة، أثنت اللجنةُ التنسيقيةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخابات على قرار القضاء العراقي بعد حكمه بفوز ثمانية مرشحين من القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات.

وقالت اللجنة في بيان، إن "ما أثبتتهُ اللجنةُ القضائيةُ حولَ عدمِ كفاءةِ أجهزةِ تسريعِ النتائجِ في دعوى لأحدِ مرشحيكُمْ من المغبونِ حقُّهم، فكانَ موقفُ القضاءِ العراقيّ مشرفاً وشجاعاً باسترجاعِ الحقِ وإعادةِ الأمورِ إلى نصابِها، وكذا الحالُ بالنسبةِ لسبعةِ مرشحينَ آخرينَ في دوائرَ مختلفةٍ من محافظاتِ البلاد حصلَ معهم ذاتُ الشيء".

related

بعد ارسالها جميع الطعون للقضاء.. المفوضية: لا يوجد أي تلاعب بنتائج الانتخابات

Date: 2021-11-14 07:13:50
بعد ارسالها جميع الطعون للقضاء.. المفوضية: لا يوجد أي تلاعب بنتائج الانتخابات

مفوضية الانتخابات تكشف عن موعد حسم الطعون من قبل الهيئة القضائية

Date: 2021-11-16 08:23:45
مفوضية الانتخابات تكشف عن موعد حسم الطعون من قبل الهيئة القضائية

مفوضية الانتخابات تصدر توضيحاً جديداً بشأن النتائج

Date: 2021-10-11 11:44:27
مفوضية الانتخابات تصدر توضيحاً جديداً بشأن النتائج

مفوضية الانتخابات: يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق

Date: 2021-09-23 08:36:02
مفوضية الانتخابات: يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق

المفوضية تشير لنتائج الانتخابات في مؤتمر صحفي من دون الاعلان عنها

Date: 2021-10-11 11:24:43
المفوضية تشير لنتائج الانتخابات في مؤتمر صحفي من دون الاعلان عنها

القضاء الاعلى يعترض على تواجد القضاة بمفوضية الانتخابات ويفاتح كوردستان

Date: 2019-12-23 08:41:04
القضاء الاعلى يعترض على تواجد القضاة بمفوضية الانتخابات ويفاتح كوردستان

سنجار تتهم أطرافاً بمنع مواطنيها المشاركة بالانتخابات وتحمل المفوضية "حرق" أصواتهم

Date: 2019-09-05 13:46:04
سنجار تتهم أطرافاً بمنع مواطنيها المشاركة بالانتخابات وتحمل المفوضية "حرق" أصواتهم

مصدر بمفوضية الانتخابات يكشف تغييراً بالنتائج قد يطيح بمستقلين: هكذا سيتم تنفيذه

Date: 2021-10-12 21:15:12
مصدر بمفوضية الانتخابات يكشف تغييراً بالنتائج قد يطيح بمستقلين: هكذا سيتم تنفيذه