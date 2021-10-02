مفوضية الانتخابات تكشف سبب حرمان منتسبي الحشد الشعبي من التصويت الخاص

شفق نيوز / كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم السبت، السبب الحقيقي لحرمان منتسبي الحشد الشعبي من التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات حريصة كل الحرص على مشاركة المواطنين العراقيين سواء كان ناخب او مرشح، والمفوضية خاطبت هيئة الحشد الشعبي، لغرض تزويد المفوضية بأسماء منتسبي الهيئة ولم يتم تزودها بالأسماء لغرض وضعهم ضمن سجل الناخبين الخاص واصدار بطاقات بايومترية".

وأضافت الغلاي، أن "مفوضية الانتخابات شملت منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت العام، بسبب عدم ورود أسماء المنتسبين إلى المفوضية ولا تعرف المفوضية سبب ذلك، وقد يكون لأسباب أمنية أو أسباب إدارية أو فنية".

وأوضحت أن "مفوضية الانتخابات ملتزمة بتوقيتات زمنية لا تستطيع التأخير في عملها، كون كل مرحلة لديها توقيت زمني خاص لانهائها، ولهذا المفوضية تمضي في عملها كون اي اخلال في التوقيتات سوف يؤثر على موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد وجهت أربع كتب رسمية إلى هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويد المفوضية باسماء منتسبي الهيئة حتى يتم اضافة الاسماء على سجل الناخبين الخاص، لكن الأسماء وردت إلى المفوضية بعد الانتهاء من مرحلة تحديث سجل الناخبين الخاص بـ(50) يوماً، وفقا للغلاي.