مفوضية الانتخابات تكشف حقيقة وجود بطاقات "غير بايومترية" للناخبين

شفق نيوز/ نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، يوم الخميس، تسليم بطاقات غير بايومترية الى الناخبين، مؤكدة عدم وجود بطاقات قصيرة المدى في الانتخابات المقبلة.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن توزيع بطاقات غير بايومترية أو قصيرة المدى على الناخبين غير صحيحة".

وأضافت أن "البطاقة البايومترية هي المعتمدة حاليا لدى مفوضية الانتخابات وتم توزيعها على الناخبين".

ودعت الغلاي، الناخبين من مواليد" 2001، 2002، 2003" إلى مراجعة مراكز التسجيل لتسجيل بياناتهم الاستلام البطاقات البايومترية".

ومن المقرر أن تعقد في العراق انتخابات برلمانية مبكرة في شهر تشرين الاول المقبل من العام 2021، والتي شكّلت المطلب الرئيسي للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ويفترض أن تجري الانتخابات بموجب قانون انتخابي جديد قلّص فيه عدد الدوائر الانتخابية وألغي التصويت على أساس القوائم.