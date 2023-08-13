مفوضية الانتخابات تكشف حقيقة "العزوف" عن الترشح لمجالس المحافظات: هذا ما يجري

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة، اليوم الأحد، حقيقة وجود عزوف عن الترشح لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "في محافظة ذي هناك 13 تحالف وفي محافظة ميسان هناك اكثر من 10 تحالفات وكذلك الحال في محافظة النجف ومحافظات أخرى، وهذه التحالفات تأخرت في تقديم مرشحيها، فهي بحاجة الى تصفية وتوافقات، ولهذا صعب عليها تقديم كل هؤلاء بالفترة المحددة من قبل المفوضية".

وكشف جميل ان "مجلس المفوضين منعقد حالياً وسيكون هناك ذهاب نحو تمديد فترة تقديم المرشحين، حتى يكون هناك وقت كافة لتقديم المرشحين، وليس هناك أي عزوف على العكس، والأيام المقبلة سيتم خلالها تقديم الأوراق الرسمية للمرشحين، وسيكون هناك أكثر من (3000) مرشح في عموم العراق خلال انتخابات مجالس المحافظات".