مفوضية الانتخابات تكشف تفاصيل اجتماع وفد كوردستان في بغداد

شفق نيوز / كشفت مفوضية الانتخابات الاتحادية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان، مع رئيس مجلس المفوضين في بغداد، لمناقشة استعدادات إجراء انتخابات برلمان الإقليم يوم 25 شباط/فبراير 2023.

وكان رئيس وأعضاء مجلس المفوضين ورئيس الدائرة الانتخابية، قد استقبلوا صباح اليوم، وفد رئاسة ديوان حكومة إقليم كوردستان لمناقشة استعدادات مفوضية الانتخابات وفقرات جدول الأعمال التي صدق عليها مجلس المفوضين أمس الثلاثاء.

وعن هذا الاجتماع، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد الذي مثل إقليم كوردستان أبدى الاستعداد الكامل لدعم واسناد المفوضية في إجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان في 25 شباط 2024 وفق المعايير الدولية".

وأضافت الغلاي، أن "اللقاء كان ضرورياً جداً، واطلع الوفد على استعدادات المفوضية التي أجرت عملية تحديث وتسجيل البطاقة الانتخابية، وصدق مجلس المفوضين على إجراءات العد والفرز ونظام الحملات الانتخابية ووكلاء الأحزاب والمراقبين".

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية، إلى أن "عدد الناخبين في إقليم كوردستان بلغ قرابه 3 ملايين ناخب، يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة".

وأعرب رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان، أوميد صباح، بوقت سابق من اليوم، عن شكره لرئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني إزاء قيامه بتأمين المتطلبات اللازمة للمضي بالانتخابات البرلمانية في الإقليم المزمع إجراؤها يوم 25 شباط من العام 2024، وكذلك شكر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، لدوره في هذا المجال.