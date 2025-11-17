مفوضية الانتخابات تقصي 6 نواب فائزين وتحذف أصواتهم

شفق نيوز- بغداد

قررت مفوضية الانتخابات، يوم الاثنين، استبعاد 6 مرشحين فائزين في الانتخابات، وحجب أصواتهم.

وبحسب وثائق وردت لوكالة شفق نيوز، فإن المستعبدين من تحالفات مختلفة، منها الحسم الوطني، وصلاح الدين هويتنا، والسيادة، وصلاح الدين الموحد.

وتنوعت أسباب الاستبعاد وفقا لقانون الانتخابات، فضلا عن عدم تقديم شهادة دراسية.

ومن المفترض أن تعلن مفوضية الانتخابات، مساء اليوم الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات، بعد ان أعلنت النتائج الأولية يوم الأربعاء الماضي.