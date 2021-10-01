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شكوى الكربولي تطيح بحيدر الملا من السباق الانتخابي

Category: سیاسة

Date: 2021-10-01T19:03:40+0000
شكوى الكربولي تطيح بحيدر الملا من السباق الانتخابي

شفق نيوز/ قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، استبعاد المرشح عن تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.

واستند قرار الاستبعاد إلى المادة ١٤ من نظام الحملات الانتخابية الذي ينص على أنه "يحظر على كل مرشح حزب او تحالف سياسي مشارك في الانتخابات أن يضمن حملاته الانتخابية افكارا تدعو إلى اثارة العنف والكراهية والنعرات القومية او الدينية او الطائفية او التكفيرية او القبلية او الاقليمية".

واتخذ القرار بناء على شكوى تقدم بها عضو لجنة الأمن والدفاع محمد الكربولي بعد الاستماع إلى تسجيل صوتي للملا ورد فيه عبارات نابية والاشادة بالتطبيع مع إسرائيل والتهجم على النظام السياسي.

وأدناه نص القرار:

 

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