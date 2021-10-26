مفوضية الانتخابات تفتح أكثر من 2000 محطة اقتراع للعد والفرز اليدوي

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، الانتهاء من النظر بجميع الطعون المقدمة من الكتل السياسية بنتائج الاقتراع، مبينة أنها ستعيد فتح أكثر من 2000 محطة اقتراع للعد والفرز اليدوي.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "باشرت النظر بجميع الطعون منذ يوم أمس الاثنين، ومجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها وفق السياقات القانونية".

وأضافت أنها "اتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال البيانات التي أصدرتها بشكل يومي منذ أن باشرت بتسلم الطعون المقدمة من المرشحين والأحزاب والتحالفات".

وأشارت إلى أن "مجلس المفوضين اتخذ قراراً بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات استناداً إلى إجراءات قانونية نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية".

وأكدت المفوضية أنها "ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقاً من محافظة نينوى يوم غد الأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، تليها محافظة بابل يوم الخميس، في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة ببغداد".

وبينت أنها "سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي"، داعية وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة الى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد بقاعة الشرف في ساحة الاحتفالات.