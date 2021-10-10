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مفوضية الانتخابات تغلق صناديق الاقتراع العام في عموم البلاد

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T15:00:17+0000
مفوضية الانتخابات تغلق صناديق الاقتراع العام في عموم البلاد

شفق نيوز/ أغلقت المفوضية العليا للانتخابات، مساء اليوم الاحد، جميع محطات الاقتراع العام في عموم العراق.

ووفقاً لما أعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق، فإن المراكز الانتخابية في عموم البلاد فتحت أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين ليتم إغلاقها في الساعة السادسة من مساء اليوم.

كما أكدت المفوضية واللجنة الامنية العليا للانتخابات في وقت سابق اليوم، أن عملية الاقتراع لن تشهد تمديداً في الوقت المحدد، على الرغم من تدني نسبة المشاركة التي لم تتجاوز الثلث بحسب تصريح للمفوضية نفسها، و30% لمنظمات معنية بمراقبة الانتخابات.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق ازدياد الاقبال على صناديق الاقتراع في الساعة الاخيرة التي سبقت الإغلاق، مشيرة إلى عدم تمديد وقت التصويت.

وبحسب جدول نشرته المفوضية عن نسب الإقبال على مراكز الاقتراع فقد تصدر محافظة صلاح الدين على باقي المحافظات بنسبة مشاركة بلغت 27%، فيما كانت محافظة النجف الأدنى بنسبة المشاركة حيث لم تتجاوز 14%.

مصدر أمني أكد لوكالة شفق نيوز، ان "أبواب المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع أغلقت في تمام الساعة السادسة مساء في جميع أنحاء العراق".

وأضاف أنه "سيتم تشديد الاجراءات الامنية خلال الساعات القادمة لتأمين عملية نقل صناديق الاقتراع الى اماكن خزنها، كما ان مراكز الاقتراع ستتحول نقاط عسكرية بإجراءات أمنية مشددة"، مؤكدا انه "لم يتم تسجيل اي خرق امني في بغداد".

بدوره اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تغريدة على تويتر تابعتها وكالة شفق نيوز، نجاح الاقتراع العام، قائلاً "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها".

وأضاف "أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الامن، والامم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

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