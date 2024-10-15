مفوضية الانتخابات تعلن مواعيد افتتاح مراكز الاقتراع في انتخابات برلمان اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء، مواعيد افتتاح مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ننوه لـ"التحالفات والأحزاب والمرشحين ووكلائهم والناخبين والمراقبين والإعلاميين كافة بأن مراكز ومحطات الاقتراع لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024 ستفتح في تمام الساعة السابعة صباحاً وتغلق في الساعة السادسة مساءً للاقتراع الخاص في يوم الجمعة المصادف 2024/10/18 ويوم الاحد المصادف 2024/10/20 للاقتراع العام".

وأشارت إلى أنه "لن يكون هنالك أي تمديد العلمية الاقتراع ذ أن عملية فتح محطات الاقتراع والإغلاق ستكون بشكل الكتروني".

وأكدت أن "التصويت سيكون بإستخدام بطاقة الناخب البايومترية فقط، وحسب قرار اللجنة الامنية العليا يمنع ادخال جهاز الموبايل والكاميرات الى مراكز ومحطات الاقتراع باستثناء المراكز التي تم تخصيصها للإعلاميين".