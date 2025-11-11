مفوضية الانتخابات تعلن مشاركة نحو 12 مليون ناخب وبنسبة تصويت 55%

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، أن نسبة التصويت في الاقتراعين الخاص والعام بلغت أكثر من 55%، مشيرة إلى أن هذه حصيلة 99.7% من نتائج عدد المحطات التي وصلت إليها.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد وصول نتائج 99.7% من عدد المحطات الاقتراع العام نبين الآتي: بلغ عدد المصوتين للتصويت العام، 10.898.337 مليون مصوت من أصل 20.063.773 ناخب، وبهذا تكون النسبة تزيد عن 54%".

وتابعت "أما فيما يخص يوم الاقتراع الخاص، فقد بلغ عدد المصوتين للتصويت الخاص القوات المسلحة وافراد القوى الأمنية، 1.048.289، من أصل 1.313.980 ناخب وبهذا تكون نسبة التصويت هي 82.5%".

وأشارت إلى أنه "فيما يخص تصويت النازحين فقد بلغ عدد المصوتين لتصويت النازحين 20.527، مصوت من أصل 26.538، ناخب وبهذا تكون نسبة التصويت هي 77%".

وأكدت المفوضية "مما تقدم في أعلاه، فإن عدد المصوتين الكلي ليومي الاقتراع العام والخاص فقد بلغ تقريباً 12.003.143 مصوت من أصل 21.404.291 ناخب، وعليه فتكون نسبة التصويت تتجاوز الـ55%".

وأسدل الستار على الانتخابات التشريعية في العراق، لاختيار أعضاء جدد للبرلمان بدورته السادسة، بعدما أعلنت المفوضية انتهاء وقت التصويت المحدد، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، وإغلاق مراكز الاقتراع بالكامل.

وفور انتهاء عملية الاقتراع، شرعت اللجان المختصة في المفوضية بعمليات العد والفرز، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل نحو 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفاً وائتلافاً انتخابياً سياسياً في مناطق ومدن العراق كافة.