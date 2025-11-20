مفوضية الانتخابات تعلن تلقي أكثر من 800 طعن بنتائج الاقتراع

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أن عدد الطعون المقدمة تجاوز حتى الآن حاجز الـ800 طعن، فيما تواصل بعض المكاتب الانتخابية إرسال الطعون تباعاً إلى المفوضية.

وقالت الغلاي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المفوضية ما تزال تتسلم الطعون من مكاتبها في عدد من المحافظات، مؤكدة استمرار العمل على تدقيقها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وكانت قد أعلنت المفوضية في يوم 15 من الشهر الجاري وقبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية السادسة في العراق أنها أكثر من 100 شكوى على الاقتراع بشقيه الخاص والعام.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت، يوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أُجريت الثلاثاء من الأسبوع الماضي، مؤكدة أن نسبة المشاركة تجاوزت 56%.