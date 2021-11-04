مفوضية الانتخابات تعلن انهاء العد اليدوي لملحق طعون 4 محافظات

شفق نيوز / أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الخميس، الانتهاء من عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات ديالى وبابل وكربلاء والنجف.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق الطعون في المحافظات آنفة الذكر، تم بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضافت أن "نتيجة تدقيق هذه الأدلة سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وأشارت إلى أن "يوم غد الجمعة، سيشهد النظر في محطات قُدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي الكرخ والرصافة في بغداد، لحسم ملف طعونهم بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه".