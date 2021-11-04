سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مفوضية الانتخابات تعلن انهاء العد اليدوي لملحق طعون 4 محافظات

Category: سیاسة

Date: 2021-11-04T18:12:26+0000
مفوضية الانتخابات تعلن انهاء العد اليدوي لملحق طعون 4 محافظات

شفق نيوز / أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الخميس، الانتهاء من عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات ديالى وبابل وكربلاء والنجف.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق الطعون في المحافظات آنفة الذكر، تم بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضافت أن "نتيجة تدقيق هذه الأدلة سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وأشارت إلى أن "يوم غد الجمعة، سيشهد النظر في محطات قُدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي الكرخ والرصافة في بغداد، لحسم ملف طعونهم  بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه".

related

بعد اتمام طعون البصرة.. مفوضية الانتخابات: ملف الطعون في مرحلته الأخيرة

Date: 2021-11-03 17:47:29
بعد اتمام طعون البصرة.. مفوضية الانتخابات: ملف الطعون في مرحلته الأخيرة

المفوضية تنهي الفرز اليدوي لمحطات محافظتين وتباشر بأخرى غداً

Date: 2021-11-02 16:00:44
المفوضية تنهي الفرز اليدوي لمحطات محافظتين وتباشر بأخرى غداً

الجبهة العراقية تحدد "المعضلة" التي يمر بها العراق

Date: 2021-02-01 09:00:33
الجبهة العراقية تحدد "المعضلة" التي يمر بها العراق

الانتخابات العراقية.. "بطاقة الناخب تتوقف خلال 72 ساعة" ومعهد كوردي يعلق

Date: 2021-10-03 10:48:17
الانتخابات العراقية.. "بطاقة الناخب تتوقف خلال 72 ساعة" ومعهد كوردي يعلق

مصدر بمفوضية الانتخابات يكشف تغييراً بالنتائج قد يطيح بمستقلين: هكذا سيتم تنفيذه

Date: 2021-10-12 21:15:12
مصدر بمفوضية الانتخابات يكشف تغييراً بالنتائج قد يطيح بمستقلين: هكذا سيتم تنفيذه

تحذير كوردي من صِدام مسلح يرافق الحملات الانتخابية في العراق

Date: 2021-06-17 17:22:37
تحذير كوردي من صِدام مسلح يرافق الحملات الانتخابية في العراق

شبكات مراقبة الانتخابات: نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 30%

Date: 2021-10-10 14:35:11
شبكات مراقبة الانتخابات: نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 30%

مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسلم قوائم الاحزاب السياسية المسجلة

Date: 2019-08-08 13:10:18
مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسلم قوائم الاحزاب السياسية المسجلة