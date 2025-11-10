مفوضية الانتخابات تعلن الجهوزية الكاملة ليوم الاقتراع العام غداً

شفق نيوز- بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، الجهوزية التامة ليوم الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي يوم غد الثلاثاء.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "كافة الاستعدادات ليوم الاقتراع العام، المقرر إجراؤه يوم غد الثلاثاء، قد اكتملت بشكل كامل، والمفوضية أنهت جميع الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، بما يشمل توزيع المواد الانتخابية، وتجهيز مراكز ومحطات الاقتراع".

وأضاف جميل ان "المفوضية تعمل على مدار الساعة وبجهوزية عالية على مختلف الصعد، لضمان تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وفي بيئة آمنة ومهيأة بالكامل، وندعو الناخبين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم".

وأكد ان "المفوضية ملتزمة بشكل تام بتطبيق التعليمات والإجراءات التي تكفل نزاهة الاقتراع وشفافيته، ومستمرة في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان أن تكون يوم غد محطة ديمقراطية ناجحة تعكس إرادة المواطنين".

من جانبها أوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أن عملية الاقتراع ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة السابعة صباحًا.

وأضافت الغلاي أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773 ناخبًا، موزعين على 8,703 مراكز اقتراع و39,285 محطة انتخابية في مختلف المحافظات.

وشرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح يوم أمس الأحد، بفتح أبوابها لإستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة بالعراق، فيما سينطلق الاقتراع العام لكافة المواطنين يوم غد الثلاثاء.

ومساء الأحد، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، أن المشاركة في التصويت الخاص تجاوز 80% في نسبة غير مسبوقة.

وفي وقت لاحق، بدأت في بغداد وإقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية، عمليات والعد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع بعد إغلاق مراكز التصويت الخاص وسط تشدد أمنّي مكثف.