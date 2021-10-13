مفوضية الانتخابات تعلن اجراء العد والفرز اليدوي لـ140 محطة انتخابية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء إجراء عملية العد والفرز اليدوي لـ140 محطة انتخابية فقط.

وقال مدير الإجراءات في المفوضية داود سلمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "من المستحيل إجراء العد والفرز اليدوي في جميع المحطات بالمحافظات كافة".

وأوضح أن من بين 3688 محطة سيتم إجراء عملية العد والفرز اليدوي في 140 محطة فقط ، منوها إلى أن عملية العد والفرز اليدوي ستُحسم خلال أسبوع.

وأشار سلمان إلى أن المحطات التي لم يتم إرسال نتائجها عبر القمر الصناعي في الوقت المحدد 3037 محطة، مضيفا أن المفوضية ستبدأ اليوم بالعد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع في جانبي الكرخ والرصافة والانتهاء منها اليوم.

وتابع المسؤول في المفوضية العليا للانتخابات أن خلال تسعة أيام من الآن سننتهي من نتائج الإنتخابات، وسنعلن النتائج النهائية.