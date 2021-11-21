سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مفوضية الانتخابات تعتزم عد 800 محطة جديدة يدوياً

Category: سیاسة

Date: 2021-11-21T16:39:22+0000
مفوضية الانتخابات تعتزم عد 800 محطة جديدة يدوياً

شفق نيوز / أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يوم الأحد، عزمها القيام بعد وفرز يدوي لـ800 محطة جديدة على مستوى البلاد.

وذكر مصدر في المفوضية، وكالة شفق نيوز، أن "هذا الإجراء يأتي بناء على قرارات الهيئة القضائية للانتخابات، إثر الطعون التي قدمت بصحة نتائج الاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية".

وأضاف المصدر، أن "عملية العد والفرز لـ800 محطة اقتراع، سيستغرق نحو 72 ساعة فقط"، مشيراً إلى أن "بعد الانتهاء من ذلك، سيتم إعلان نتائج النهائية للانتخابات".

وكانت مفوضية الانتخابات، قد حددت في وقت سابق من يوم الأحد، نهاية الأسبوع الجاري، موعداً لإعلان النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد استلامها الطعون كافة، من الهيئة القضائية.

related

"العد اليدوي" في بغداد.. إجراء مرهق لـ"إرضاء المعترضين" (صور)

Date: 2021-10-13 16:55:51
"العد اليدوي" في بغداد.. إجراء مرهق لـ"إرضاء المعترضين" (صور)

بالأرقام.. الأنبار تعلن استعدادها للتصويت الخاص

Date: 2021-10-07 17:26:13
بالأرقام.. الأنبار تعلن استعدادها للتصويت الخاص

منافسة "شرسة" بين الصدريين و"حراك تشرين" على صدارة ذي قار انتخابياً

Date: 2021-10-10 15:42:06
منافسة "شرسة" بين الصدريين و"حراك تشرين" على صدارة ذي قار انتخابياً

المثنى.. 82 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد نيابية في الانتخابات المقبلة

Date: 2021-05-03 09:48:10
المثنى.. 82 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد نيابية في الانتخابات المقبلة

نتائج اعادة العد اليدوي في بابل: مطابقة 100%

Date: 2021-10-28 10:36:30
نتائج اعادة العد اليدوي في بابل: مطابقة 100%

مقترعون صوروا تصويتهم لمرشحيهم.. المفوضية تحقق بدخول هواتف إلى مراكز اقتراع

Date: 2021-10-08 10:05:43
مقترعون صوروا تصويتهم لمرشحيهم.. المفوضية تحقق بدخول هواتف إلى مراكز اقتراع

القوى الشيعية تتصدع والكتلة الأكبر بعيدة عن المشاروات الجارية

Date: 2021-10-18 08:18:17
القوى الشيعية تتصدع والكتلة الأكبر بعيدة عن المشاروات الجارية

المفوضية تقترح على مجلس الوزراء تشرين الأول موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق

Date: 2021-01-17 15:38:23
المفوضية تقترح على مجلس الوزراء تشرين الأول موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق