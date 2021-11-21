مفوضية الانتخابات تعتزم عد 800 محطة جديدة يدوياً

شفق نيوز / أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يوم الأحد، عزمها القيام بعد وفرز يدوي لـ800 محطة جديدة على مستوى البلاد.

وذكر مصدر في المفوضية، وكالة شفق نيوز، أن "هذا الإجراء يأتي بناء على قرارات الهيئة القضائية للانتخابات، إثر الطعون التي قدمت بصحة نتائج الاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية".

وأضاف المصدر، أن "عملية العد والفرز لـ800 محطة اقتراع، سيستغرق نحو 72 ساعة فقط"، مشيراً إلى أن "بعد الانتهاء من ذلك، سيتم إعلان نتائج النهائية للانتخابات".

وكانت مفوضية الانتخابات، قد حددت في وقت سابق من يوم الأحد، نهاية الأسبوع الجاري، موعداً لإعلان النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد استلامها الطعون كافة، من الهيئة القضائية.