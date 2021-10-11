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مفوضية الانتخابات تصدر توضيحاً جديداً بشأن النتائج

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T11:44:27+0000
مفوضية الانتخابات تصدر توضيحاً جديداً بشأن النتائج

شفق نيوز/ أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، توضيحاً جديداً بشأن اعلان نتائج الاقتراعين العام والخاص، وذلك اثر مؤتمر صحافي اشار لتلك النتائج دون الاعلان عنها.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج الانتخابات ستعلن جميعها مساء اليوم"، مبينة أنها "ستعرض على 24 شاشة في بغداد وجميع المحافظات العراقية".

وبينت أن تلك النتائج "ستنشر أيضا على الموقع الإلكتروني لمفوضية الانتخابات".

وقبل قليل عقد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية، مؤتمراً صحفياً مقتضباً لاعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في مختلف محافظات البلاد، إلا أنه لم يفصح عنها.

وقال جليل عدنان خلال المؤتمر، إن "نتائج الاقتراعين العام والخاص، أعلنت في كل من محافظات ديالى، القادسية، المثنى، ميسان، واسط، دهوك، صلاح الدين، كربلاء، النجف، أربيل

وأضاف أنه "يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لمفوضية الانتخابات، للإطلاع على النتائج الأولية للمحافظات آنفة الذكر".

ولفت إلى أن "مفوضية الانتخابات تعد العدة الآن لإعلان قريب لنتائج الانتخابات بشكل عام".

وأُغلقت، مساء أمس الأحد، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

وشهدت عملية الاقتراع الإلكترونية بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها، وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية، كما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس.

 

 

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