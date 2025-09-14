مفوضية الانتخابات تصادق على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين

شفق نيوز- بغداد

صادق مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مساء الأحد، على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين، في عموم العراق.

وبحسب بيان للمفوضية، ورد لوكالة شفق نيوز، بلغ عدد الناخبين الكلي 21،404،291، موزعة بالشكل التالي:

عدد ناخبي التصويت العام 20,063,773

عدد ناخبي التصويت الخاص 1،313،980

عدد الناخبين النازحين 26،538

كما بلغ عدد ناخبي التصويت العام 20،063،773، في حين بلغ عدد مراكز التصويت العام 8،703، بينما بلغ عدد محطات التصويت العام 39،285 محطة.

ووفق المفوضية، بلغ عدد ناخبي التصويت الخاص 1،313،980، في حين بلغ عدد مراكز التصويت الخاص 809 مركز، كما بلغ عدد محطات التصويت الخاص 4،5.1 محطة.

أما عدد الناخبين النازحين فبلغ 26،538، وعدد مراكز تصويت النازحين 97 مركزاً، وعدد المحطات 321 محطة.