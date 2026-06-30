مفوضية الانتخابات تسمي بدلاء النواب الذين أصبحوا وزراء (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، عن تسمية بدلاء عن أعضاء مجلس النواب الذين أصبحوا وزراء في الحكومة الحالية.

وجاء في نص قرار مجلس المفوضين رقم (1) للمحضر الاعتيادي (18) المؤرخ بتاريخ اليوم، وتنشره ادناه وكالة شفق نيوز، إن مجلس المفوضين قرر أن يكون المرشحين البدلاء للنواب الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي للدورة البرلمانية السادسة 2025، وهم كل من مصطفى جبار سند زوين، وبديله جمال علي عويد ورد العيساوي، والنائب مثنى علي مهدي أحمد، وبديله صلاح محجوب هادي صالح الزهيري، فالح ساري عبد اشي عكاب، وبديله زهراء جميل هلامه فريخ الميالي، والنائب نعيم عبد ياسر صنيخ العبودي، وبديله جاسم محمد ورور كشمر الشريفي.

ونصت كذلك على أن يكون المرشح البديل عمار موسى كاظم حسين الأسدي، الفائز بعضوية مجلس النواب العراقي للدورة البرلمانية السادسة ۲۰۲5 هو حسين طالب عبود مروح الفضلي ضمن تحالف تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد.