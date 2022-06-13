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مفوضية الانتخابات تسلم البرلمان قوائم بأسماء بدلاء نواب الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-06-13T14:10:11+0000
مفوضية الانتخابات تسلم البرلمان قوائم بأسماء بدلاء نواب الصدر

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، تسليم الأمانة العامة لمجلس النواب، قوائم بأسماء النواب الفائزين إلى جانب قوائم أخرى تضم البدلاء (أكبر الخاسرين).

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة البرلمان لن تحتاج مفوضية الانتخابات لمعرفة البدلاء أو ما يسمى الخاسر الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الاول الماضي، بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو المناطقي".

وأوضح جميل، أن "المفوضية كانت قد سلمت الأمانة العامة لمجلس النواب كشوفات وقوائم بأسماء النواب الفائزين بأعلى الأصوات فضلا عن أسماء البدلاء أو الخاسرين الأول في كل دائرة انتخابية، وبالتالي يمكنهم مراجعة تلك القوائم وتحديد البدلاء".

وقدم نواب الكتلة الصدرية (75 نائباً) استقالات رسمية إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصادق عليها فوراً امس الاحد (12 حزيران الحالي).

ورجحت أطراف سياسية، أن يبادر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمخاطبة مفوضية الانتخابات لتزويد رئاسة المجلس، بقوائم البدلاء عن نواب الصدر المستقيلين.

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