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مفوضية الانتخابات تسجل إقبالاً كبيراً لتسلم بطاقة الناخب في عموم العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-08-25T10:38:15+0000
مفوضية الانتخابات تسجل إقبالاً كبيراً لتسلم بطاقة الناخب في عموم العراق

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، ارتفاع نسبة إقبال المواطنين لتسلم بطاقة الناخب بمختلف محافظات البلاد.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية نبراس ابو سودة، لوكالة شفق نيوز، إن مكاتب مفوضية الانتخابات قامت بتوزيع بطاقة الناخب عن طريق الفرق الثابتة في مراكز التسجيل والفرق الجوالة التي تسير في عموم المحافظات.

وأشارت ابو سودة إلى أن "النسب الجديدة تظهر أن عملية التوزيع تجري بشكل جيد"، مبينة أن "نسبة التوزيع وصلت الى 98% في بعض المحافظات".

وأكدت أن "الفترة الحالية تشهد اقبالاً كبيراً على استلام بطاقة الناخب من قبل المواطنين".

يشار إلى أن الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين اول / اكتوبر، تواجه عقبات واعتراضات سياسية تدعو الى تأجيلها بالسر او بالعلن لعدم وجود الارضية السياسية والامنية واللوجستية الملائمة .

وتتخوف قوى سياسية عراقية من خوض الانتخابات لعدم تكافؤ فرص التنافس الانتخابي وسيطرة قوى وجهات سياسية متنفذة على موارد ومقدرات وعناوين الدولة للترويج الانتخابي وابعاد الخصوم الاخرين.

 

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