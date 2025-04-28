مفوضية الانتخابات ترصد حالة "عزوف" في ثاني أكبر مدن العراق

شفق نيوز/ كشف مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى، يوم الاثنين، عن نسب تحديث بيانات الناخبين في عموم المحافظة، فيما سجلت ضعفا في عمليات التحديث في مركز مدينة الموصل لغاية الآن.

وتعتبر مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد، ويسكنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وفق آخر إحصائيات التعداد السكاني الذي أجري أواخر العام الماضي.

وقال مسؤول الإعلام في المكتب، سفيان المشهداني، لوكالة شفق نيوز، إن "مراكز المفوضية في المحافظة والفرق الجوالة التابعة لها بدأت بتحديث بيانات الناخبين منذ 25 آذار الماضي ولغاية الآن".

وأضاف المشهداني، أن "المفوضية حدثت بيانات 118 ألف ناخب في عموم محافظة نينوى من بينها 18 ألف حالة تسجيل لمواليد 2007 و 60 ألف حالة نقل لسجلات الناخبين من منطقة إلى أخرى".

وأوضح أن "المفوضية سجلت ضعفا في تحديث سجلات الناخبين في مركز الموصل لغاية الآن، على عكس مناطق أطراف ونواحي المدينة التي شهدت زخما واضحا في عمليات التحديث".

وفي ختام حديثه، دعا المشهداني، الناخبين في مركز مدينة الموصل إلى "مراجعة مراكز المفوضية لتحديث بياناتهم من أجل ضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في الـ 11 من تشرين الثاني المقبل".