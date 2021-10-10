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مفوضية الانتخابات ترد على انباء أعطال وتوقف محطات انتخابية في محافظات عدة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T06:21:41+0000
مفوضية الانتخابات ترد على انباء أعطال وتوقف محطات انتخابية في محافظات عدة

شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، على أنباء أفادت بوجود أعطال وتوقف محطات انتخابية في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية لديها فريق فني من موظفين فنيين مختصين من المفوضية ومن وزارة العلوم والتكنلوجيا ووزارة الاتصالات منتشرين في عموم ارجاء العراق لتصليح اي خلل فني قد يحدث".

وبينت الغلاي أن "هناك تواصل مباشر من خلال 100  موظف فني متواجدين في المكتب الوطني يتواصلون مع كل مراكز الاقتراع لحل اي مشكلة قد تواجه موظفي الاقتراع بأجهزة التصويت".

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية، أن "المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق، لديها خطط بديلة ولديها اجهزة بديلة لاي جهاز قد يتعطل او يتوقف".

وأكدت أن "العملية الانتخابية تسير بنزاهة واقبال جيد"، مشيرة إلى أن "توقف او تعطل بعض أجهزة التصويت هو امر وارد لكن هناك فرق فنية تعالج اي خلل قد يحصل بأسرع وقت بما لا يؤثر على العملية الانتخابية".

وأفاد مراقبون للانتخابات في العراق، في وقت سابق اليوم الأحد، بحدوث أعطال فنية وتوقف بأجهزة التصويت خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية في اربع محافظات وهي: الأنبار، وشمال العاصمة بغداد، وبابل، كركوك .

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