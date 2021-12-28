مفوضية الانتخابات تخاطب الرئاسة العراقية للمصادقة على النتائج النهائية

شفق نيوز/ خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجمهورية بشأن المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي.

ودعا رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان خلف، وفي عبر كتاب رسمي، رئاسة الجمهورية، للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام ٢٠٢١، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج، وذلك (استنادًا لأحكام المادة ٥٤ من الدستور).

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، يوم امس الاثنين، على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي.

وحسمت المحكمة الاتحادية أمس جدلاً دام قرابة الثلاثة أشهر حول شرعية نتائج الانتخابات ومصداقيتها التي شككت بها العديد من الكتل الخاسرة وأبرزها كتل الاطار التنسيقي الشيعية والتي خرجت جماهيرها بتظاهرات وتحولت الى اعتصام مفتوح استمر لأكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين الموافق العاشر من كانون الثاني 2022.