مفوضية الانتخابات تحذر من استغلال مراكز التسجيل لـ"الدعاية" في كركوك

شفق نيوز- كركوك

حذّر مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة كركوك، يوم الجمعة، موظفي مراكز التسجيل من التهاون مع محاولات بعض المرشحين استغلال هذه المراكز للترويج لحملاتهم الانتخابية، مؤكداً أن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.

وقال مدير مكتب انتخابات كركوك، لؤي أركان علي، في تعميم رسمي اطلعت عليه شفق نيوز، إن "المفوضية رصدت خلال الأيام الماضية تداول مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قيام بعض المرشحين بالدعاية داخل أو قرب مراكز التسجيل، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لنظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025".

وبيّن أن "التعليمات تنص بشكل واضح على منع استغلال مباني وممتلكات المفوضية لأغراض الدعاية، وضرورة الابتعاد عن مراكز التسجيل بمسافة لا تقل عن 100 متر".

من جانبه، ذكر مسؤول إعلام مفوضية كركوك، علي عباس، للوكالة، أن "المفوضية لن تتهاون مع أي محاولة للتجاوز على القوانين والأنظمة النافذة، وستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه وفق قانون انضباط موظفي الدولة".

وتوعّدت المفوضية الموظفين المتهاونين داخل مراكز التسجيل باتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات إدارية مشددة تصل إلى النقل أو الإبعاد عن مهامهم، مؤكدة أن "التزام الحياد والابتعاد عن أي شبهة دعم للمرشحين يمثل خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.