مفوضية الانتخابات تحدد نهاية الاسبوع الجاري موعداً لإعلان النتائج النهائية

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاحد، أن إعلان النتائج النهائية للانتخابات سيكون نهاية الاسبوع الجاري بعد استلامها كافة الطعون من الهيئة القضائية.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل لوكالة شفق نيوز، إن "الطعون التي ارسلتها الهيئة القضائية للانتخابات إلى المفوضية وصلت جميعها والتي تبلغ 1436 طعنا".

وأضاف أن "المفوضية ستنفذ ما جاء بالطعون، منها إعادة عملية العد والفرز لبعض المحطات"، لافتا إلى أن "الفرق الفنية جاهزة وسيتم انجاز ذلك خلال فترة قليلة".

وبشان إعلان نتائج الانتخابات، أكد جميل، أن "المفوضية تعمل على انجاز كافة الطعون وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في نهاية الاسبوع الجاري".

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ73 مقعداً، بينما حل حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بالمركز الثاني بـ37 مقعداً، وجاء ائتلاف دولة القانون ثالثاً بـ34 مقعداً، فيما حقق الحزب الديمقراطي الكوردستاني 34 مقعداً ايضا، وفق النتائج الاولية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات في 11 تشرين الاول الماضي.

وتعترض قوى شيعية تتقدمها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله على نتائج الانتخابات، ويعتصم أنصارها منذ نحو شهر قرب المنطقة الخضراء، في محاولة للضغط على السلطات العراقية لإعادة فرز النتائج يدوياً.