سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مفوضية الانتخابات تحدد نهاية الاسبوع الجاري موعداً لإعلان النتائج النهائية

Category: سیاسة

Date: 2021-11-21T12:07:33+0000
مفوضية الانتخابات تحدد نهاية الاسبوع الجاري موعداً لإعلان النتائج النهائية

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاحد، أن إعلان النتائج النهائية للانتخابات سيكون نهاية الاسبوع الجاري بعد استلامها كافة الطعون من الهيئة القضائية.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل لوكالة شفق نيوز، إن "الطعون التي ارسلتها الهيئة القضائية للانتخابات إلى المفوضية وصلت جميعها والتي تبلغ 1436 طعنا".

وأضاف أن "المفوضية ستنفذ ما جاء بالطعون، منها إعادة عملية العد والفرز لبعض المحطات"، لافتا إلى أن "الفرق الفنية جاهزة وسيتم انجاز ذلك خلال فترة قليلة".

وبشان إعلان نتائج الانتخابات، أكد جميل، أن "المفوضية تعمل على انجاز كافة الطعون وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في نهاية الاسبوع الجاري".

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ73 مقعداً، بينما حل حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بالمركز الثاني بـ37 مقعداً، وجاء ائتلاف دولة القانون ثالثاً بـ34 مقعداً، فيما حقق الحزب الديمقراطي الكوردستاني 34 مقعداً ايضا، وفق النتائج الاولية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات في 11 تشرين الاول الماضي.

وتعترض قوى شيعية تتقدمها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله على نتائج الانتخابات، ويعتصم أنصارها منذ نحو شهر قرب المنطقة الخضراء، في محاولة للضغط على السلطات العراقية لإعادة فرز النتائج يدوياً.

related

المفوضية توضح آلية اقتراع المرضى وكبار السن والعجزة والمكفوفين

Date: 2021-09-28 15:16:47
المفوضية توضح آلية اقتراع المرضى وكبار السن والعجزة والمكفوفين

رئيس مفوضية سابق يدحض نسب المشاركة المعلنة: الحقيقة 34%

Date: 2021-10-11 10:35:23
رئيس مفوضية سابق يدحض نسب المشاركة المعلنة: الحقيقة 34%

المفوضية تعلن شروط وضوابط الدعاية الانتخابية وتحدد "الممنوعات"

Date: 2021-06-19 15:00:06
المفوضية تعلن شروط وضوابط الدعاية الانتخابية وتحدد "الممنوعات"

المفوضية: العد اليدوي قد يغير أصوات المرشحين

Date: 2021-10-29 14:42:06
المفوضية: العد اليدوي قد يغير أصوات المرشحين

مرشح عراقي يتلقى عرضين لبيع ترشيحه: أموال أو منصب رفيع

Date: 2021-09-29 11:27:15
مرشح عراقي يتلقى عرضين لبيع ترشيحه: أموال أو منصب رفيع

التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

Date: 2020-12-01 12:08:41
التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

بأمر قضائي.. نتائج الانتخابات المبكرة ستعلن بعد ساعات من انتهاء التصويت

Date: 2021-09-13 16:35:34
بأمر قضائي.. نتائج الانتخابات المبكرة ستعلن بعد ساعات من انتهاء التصويت

المفوضية: 309 محطات انتخابية خصصت للنازحين في يوم التصويت الخاص

Date: 2021-10-01 13:07:51
المفوضية: 309 محطات انتخابية خصصت للنازحين في يوم التصويت الخاص