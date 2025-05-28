مفوضية الانتخابات تحدد موعد التقديم للعمل كموظفي اقتراع

شفق نيوز/ كشفت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، يوم الأربعاء، عن موعد التقديم على العمل كموظفي الاقتراع للانتخابات التشريعية المقبلة، وتشكيل لجنة خاصة باختيار الموظفين.

وقالت الغلاي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات شكلت لجنة لاختيار موظفي الاقتراع بإشراف القاضي علي رشيد محمد وبرئاسة المدير العام، معاون رئيس الدائرة الانتخابية لشؤون الإدارة المالية والإدارية، وعدداً من الموظفين المختصين بهذا الجانب الذين وضعوا آلية لاختيار موظفي الاقتراع وتمت المصادق على هذه الآلية".

وبينت أن "يوم الثالث من حزيران/ يونيو المقبل سيكون موعداً للتقديم على المشاركة كموظف اقتراع".

ولفتت الغلاي إلى أن "التقديم على الوظائف سيكون لكل موظفي دوائر الدولة والخريجين والطلبة بما فيهم طلبة الشهادات العليا".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي.