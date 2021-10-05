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مفوضية الانتخابات تحدد مراقباً واحداً "بهاتفه المحمول" لكل مركز انتخابي

Category: سیاسة

Date: 2021-10-05T09:44:25+0000
مفوضية الانتخابات تحدد مراقباً واحداً "بهاتفه المحمول" لكل مركز انتخابي

 شفق نيوز / حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، خارطة توزيع ممثلي أو مراقبي الكيانات السياسية والقوائم الانتخابية على مراكز الاقتراع بواقع مراقب واحد لكل مركز .

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية وبالتنسيق مع ممثلي التحالفات او القوائم الانتخابية المشاركة بالانتخابات القادمة اتفقت على تسمية مراقب واحد لكل مركز انتخابي"، مبينة "اذا كانت الدائرة الانتخابية الواحدة التابعة لقائمة (س) تضم 10 مراكز،  يعني لها حق تكليف 10 مراقبين وهكذا بالنسبة لجميع القوائم والكيانات".

واضافت أن "المراقب التابع للكيان او القائمة الانتخابية سيسمح له باستخدام هاتفه الذكي بالتصوير او توثيق بعض الشكاوى او الخروق وبالتالي يمكنه تسجيل شكواه لدى المفوضية مشفوعة بالادلة التي لديه".

وتابعت "الى جانب مراقبي او وكلاء  الكيانات والقوائم، هناك مراقبين من قبل الامم المتحدة الى جانب بعض المراقبين من منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة ومرافبة الانتخابات وتوثيق ملاحظاتها او شكواها"، مؤكدة أن "الانتخابات ستجري وفق اجواء شفافة لضمان نزاهتها".

ويشارك اكثر من 3240 مرشح ومرشحة في جميع محافظات البلاد في الاقتراعين العام والخاص الذي حددت مواعيده النهائية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالانتخابات، كل منهم حددت دائرته الانتخابية وفق قانون الانتخابات الجديد، حيث يتوزع المرشحين على 83 دائرة انتخابية، بخلاف الانتخابات السابقة حيث كان العراق مقسم على 18 دائرة اي يتقاسم مرشحي كل محافظة دائرة انتخابية واحدة.

إلى ذلك باشرت القوات الامنية المعنية بأمن الانتخابات بمسك جميع المراكز الانتخابية المطلوب تأمينها.

وأبلغ مصدر امني مطلع، وكالة شفق نيوز، أن 8273 مركزا انتخابيا في بغداد وعموم المحافظات تم ايكال مسؤولية امنه الى القوات الامنية المعنية بذلك، حيث سترابط تلك القوات عند مداخل ومخارج المراكز إلى جانب الانتشار على عدة امتار قريبة من المركز لاحباط اية محاولة لزعزعة الامن او القيام بعملية ابتزاز للناخبين واجبارهم على التصويت لصالح جهة او قائمة  ما .

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